気象庁によると、台風第12号は、鹿児島県を東へ進んでいます。九州南部では22日にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。九州南部では、引き続き22日夕方にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。気象庁の発表内容は以下のとおり。［気象概況］台風第12号は、21日22時には鹿屋市付近にあって、1時間におよそ10キロの速さで東へ進んでいます