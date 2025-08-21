海上自衛隊横須賀基地に改修後初めて接岸した護衛艦「かが」＝２１日、横須賀市東逸見町海上自衛隊最大のヘリコプター搭載型護衛艦「かが」が２１日朝、海自横須賀基地（横須賀市）に寄港した。同基地への接岸は、事実上の空母化に向けた改修工事後では、初めて。かがは海自呉基地（広島県）が母港。横須賀基地が母港の同型艦「いずも」とともに改修され、最新鋭のステルス戦闘機Ｆ３５Ｂの搭載が決まっている。そのため、か