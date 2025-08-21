平手友梨奈 平手友梨奈が21日、自身初のワンマンライブ「平手友梨奈 1st LIVE “零”」を開催。ライブで初披露された平手友梨奈作詞の新曲「I’m human」を8月26日に配信リリースすることが決定した。また、ワンマンライブの映像を平手友梨奈オフィシャルYouTubeチャンネルで、8月27日に配信されることも決定した。今回のワンマンライブではソロ活動をスタートしてからリリースされた楽曲「bleeding love」や「ALL