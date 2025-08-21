◇パ・リーグ楽天10―12ロッテ（2025年8月21日ZOZOマリン）楽天先発の滝中は「鬼門」のZOZOマリンでまたも大量失点を喫した。1―2の4回に山口の2ラン、友杉の適時二塁打など5長短打を浴びてKO。3回2/3を7安打10失点（自責5）で9敗目となった。ロッテ戦は通算0勝6敗。敵地ZOZOマリンでは21年4月に2回途中10失点、昨年も3回5失点と打ち込まれている。「鬼門」でまたも打ち込まれ、右腕は「せっかくもらったチャンスに