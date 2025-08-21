英ロックバンド、ビートルズのジョン・レノンさんが残した歌声を元に３０年前に発表された「フリー・アズ・ア・バード」「リアル・ラヴ」が人工知能（ＡＩ）技術によって歌声がより鮮明になり、この２曲を含めたＣＤ８枚組み「アンソロジー・コレクション」が１１月２１日に発売される。公式サイトが今月２１日に発表した。「フリー――」はオンラインで先行配信が始まった。ビートルズは１９７０年に事実上解散し、８０年にレ