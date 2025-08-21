「ボクシング・日本スーパーバンタム級タイトルマッチ１０回戦」（２１日、後楽園ホール）王者の石井渡士也（２４）＝ＲＥ：ＢＯＯＴ＝は、同級１位の津川龍也（２５）＝ミツキ＝に５回２分４８秒ＴＫＯ勝ちし、初防衛に成功した。１回は津川の鋭いジャブに押される場面もあったが、しのぎ切った。２回以降も打ち合いになったものの、石井が主導権を握り、５回に連打をたたみかけてレフェリーストップとなった。石井は「１