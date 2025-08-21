スタイル抜群の美女が夜のプールサイドでイケメン大学生を押し倒し上書きキス。大胆な行動に「え！？」「あり？」とスタジオのMC陣が驚きの声を上げた。【映像】“整形総額1000万円超え”美女の上書きキスの瞬間常夏の楽園・フィジーに集まった圧倒的な肉体美を持つ水着姿の美男美女が、2つの島『Island Blue』と『Island Pink』を舞台に島間を行ったり来たり毎日メンバーを“シャッフル（入れ替わり）”して恋愛していく同番