カンボジア北西部ポイペトを拠点にした特殊詐欺事件で、詐欺未遂容疑で逮捕された男女２９人は、外出が制限された施設内で一日中、詐欺電話をかけていたことが愛知県警への取材でわかった。起床や消灯時間が決められ、一日を振り返る反省会も開かれたという。県警はグループが複数の詐欺事件に関わり、被害額は今年２〜５月だけで約１４億円に上るとみて調べている。県警によると、拠点は事務所と居住施設があり、塀で囲まれて