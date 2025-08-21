「ＤｅＮＡ２−５広島」（２１日、横浜スタジアム）広島が横浜スタジアムで昨年５月以来のカード勝ち越しを決め、３位・ＤｅＮＡとの差を３に縮めた。新井貴浩監督は７回２失点の好投で２勝目を挙げた先発・高太一投手を絶賛した。以下、新井監督の主な一問一答。−先発・高が好投。「マウンド上での強さも感じるし、ナイスピッチングだったと思います」−要所で球速も上がった。「そうやね、ランナーを得点圏に背負