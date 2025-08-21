お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品が２１日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。「マネージャーに１６００万円盗まれた」と題した動画で、やりきれない思いを明かした。「緊急で動画を撮っている」という粗品は、マネジャーに「単刀直入に言うけど、?新潟９Ｒ１６００万円事件?。」と話し始めた。粗品によると、「天てれ（ＮＨＫ『天才てれびくん』）終わりにＷＩＮＳ渋谷行って、俺が『これ買おう！』って言ったレースがあっ