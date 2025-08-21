?ミスター女子プロレス?こと神取忍率いる「ＬＬＰＷ―Ｘ」のＮØＲＩ（２６）が、センダイガールズの岩田美香（２９）に敗れ悔し涙を流した。女子格闘家として総合格闘技パンクラス」や「ＤＥＥＰ」で活躍するＮØＲＩは２１日の神田明神ホール大会で岩田と初対戦。蹴り技を得意とする２人は激しい蹴り合いを見せ会場を沸かせた。だが１０分過ぎ、岩田の強烈なハイキックを浴びせられたＮØＲＩは意識をもうろう