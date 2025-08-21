「ロッテ１２−１０楽天」（２１日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテが打撃戦を制し楽天に連勝。４番・ＤＨで出場した山口が３発７打点の大活躍。球宴明け初のカード勝ち越しを飾った。山口は初回に３試合連続となる５号先制２ラン。１点リードの四回には６号２ランで突き放し、さらに打者一巡して回って来た３打席目に７号３ラン。前夜の最終打席には決勝４号３ランを放っており、パ・リーグタイ記録の４打席連続本塁打と