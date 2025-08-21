広島市の住宅で女性が倒れているのが見つかり、その後、死亡しました。警察は殺人事件として捜査しています。警察によりますと、きょう午後6時前、帰宅した夫が血を流して倒れている妻を発見し、「血だらけで意識がない」と110番通報しました。倒れていたのは、持田すみさん（61）で、病院に搬送されましたが、およそ1時間後に死亡が確認されました。頭部に複数の傷があり、刃物のようなもので殺害されたとみられています。警察は