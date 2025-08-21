◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト１―７巨人（２１日・神宮）巨人・岸田行倫捕手が田中将大投手の日米通算１９９勝目に貢献した。右腕とは３登板連続のバッテリー。初回は３者凡退スタートで、２回は１死からオスナに二塁打を浴びたが、後続を断った。６―０の４回にオスナに左翼席へソロを浴びたが、最少失点で切り抜け、無四球で５回３安打１失点だった。「（試合前時点で）２試合やられていたので、何とか２人でも話し合って