◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト１―７巨人（２１日・神宮）巨人の岡本和真内野手が１軍復帰後初長打と決勝打を放った。勝負強さを発揮した。初回２死一塁。カウント１―２から石川の外角低めに沈んでいくシンカーに食らいついた。痛烈な打球で三塁線を破ると、左翼手・内山が処理にもたつく間に一塁走者の泉口が生還。左肘じん帯損傷から復帰後初の長打となる先制の適時二塁打が決勝点。復帰後初のＶ打を放った主砲は「泉口