11人組グローバルボーイズグループ・INIが20日、ブランドアンバサダーを務めるライフスタイルブランドの発表会に登場。尾崎匠海さん（26）と佐野雄大さん（24）が、心が潤った瞬間を明かしました。INIが登場したのは、『＆be』の『ベースメイクリニューアル第2弾発表会』です。新商品の特徴にちなみ、“心が潤った瞬間”を聞かれたINI。それぞれの回答をフリップで見せるなか、尾崎さんは“雄大と食べたラーメン”、佐野さんは“匠