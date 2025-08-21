広島県警本部21日午後5時50分ごろ、広島市佐伯区皆賀の住宅で、住人の持田すみさん（61）が血を流して倒れているのを帰宅した夫が発見し、110番した。持田さんは首や頭部付近に刃物によるとみられる複数の傷があり、搬送先で死亡が確認された。広島県警佐伯署は殺人事件とみて捜査している。佐伯署によると、30代の長男が事情を知っているとみて話を聴いている。持田さんは意識がない状態で倒れていた。自宅内で刃物のようなも