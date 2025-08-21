「ＤｅＮＡ２−５広島」（２１日、横浜スタジアム）広島・高太一投手とＤｅＮＡ・宮崎敏郎内野手が１１分２３秒に及ぶ死闘を繰り広げた。ＤｅＮＡが５点を追いかけた七回１死一塁。激闘の始まりだった。ストライク、ファウルの２球で追い込まれたが、ボールの後に３球連続ファウルで粘った。ボールを挟んでファウル、ボールでフルカウント。１０球めから４球連続ファウルとなると、打席の宮崎は白い歯を見せて笑い、マウンド