日本時間２３時００分に米中古住宅販売件数（7月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 中古住宅販売件数（7月）23:00 予想391.0万件前回393.0万件（中古住宅販売件数) 予想-0.5%前回-2.7%（中古住宅販売件数・前月比)