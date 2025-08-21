PMI（購買担当者景気指数・速報値）（8月）22:45 結果53.3 予想49.7前回49.8（製造業PMI・速報値) 結果55.4 予想54.3前回55.7（非製造業PMI・速報値) 結果55.4 予想54.0前回55.1（コンポジットPMI・速報値)