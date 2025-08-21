21日午後4時15分ごろ、山口県岩国市の山陽自動車道上りで「複数台の車が事故で、トラックが燃えている」と110番があった。県警高速隊によると、車4台が絡む事故で、複数台が炎上。燃えた軽乗用車の車内から2人が遺体で見つかった。県警は自動車運転処罰法違反（過失運転致死）の疑いで熊本県荒尾市、トラック運転手内田幸則容疑者（65）を現行犯逮捕した。高速隊によると、4台は軽乗用車とトラック、乗用車2台。内田容疑者の