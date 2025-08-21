複数の関係者によりますと、防衛省は来年度予算の概算要求で、過去最高の8.8兆円台を求める方向で最終調整をしているということです。今年度予算の8.7兆円を上回り、過去最大となります。防衛省は、ロシアによるウクライナ侵攻で大量の無人機が使われたことを踏まえ、ことし4月に将来の戦い方を検討するチームを発足させた。その中で、空と海上・海中で無人機を活用する構想を策定する方針で、今回の概算要求でも無人機の取得を重