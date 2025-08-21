大阪府の吉村洋文知事（50）が21日、自身のX（旧ツイッター）を更新。大阪・関西万博を視察した小泉進次郎農相（44）との自撮りツーショットを披露し、反響を集めている。吉村知事は、小泉農相が「おにぎり屋さんの前で知事の自撮り」と投稿したものを引用。「これが、それです」と吉村知事の手で自撮りした小泉農相とのツーショットを披露した。「昼に小泉大臣と一緒に食べたおにぎりはここです。大阪ヘルスケアパビリオン