女優・伊藤沙莉（31）が21日に更新されたYouTubeチャンネル「めざましmedia」に出演。一番お金をかけているものについて語る場面があった。「給料の使い道は?」と質問されると、伊藤は「実家に帰ったとき、家族みんなで食事を食べに行くとか」と家族にご馳走するために使っていると報告。また「あと、やっぱり（2歳の）めいっ子の服ですね!大体お金はそれに消えていってますね」と笑顔で語っていた。