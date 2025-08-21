◇セ・リーグDeNA2―5広島（2025年8月21日横浜）DeNAの先発・バウアーは6回1/3を9安打5失点。精彩を欠く投球で今季10敗目を喫した。0―0の4回無死一塁でモンテロに先制2ランを被弾。7回1死一塁ではファビアンに左翼への2ランを浴び、続く小園に右翼線への三塁打を許して降板した。バウアーは「ハードコンタクトも少なかったので自分の投球には納得している」と話したが、これで今季の被本塁打はリーグワーストの15発と