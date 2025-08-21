広島・高太一投手（２４）が２１日のＤｅＮＡ戦（横浜）に先発し、７回３安打２失点の好投でプロ２勝目を挙げた。この日は８７球を投げ無四球とテンポのいい投球で、大卒２年目左腕として成長を示した。本人も「勝てて良かった。先頭を大事に行こうと思って、初球しっかりストライクが取れたので良かった」と満足そうに振り返った。この日の左腕は打たれても指揮官から絶賛されるほど、打者との勝負にどっぷり入っていた。３