『FPSゲームのコーチを引き受けたら依頼主が人気VTuberの美少女だった』（すかいふぁーむ：原作、真広吏希：漫画、みすみ：キャラクター原案/主婦と生活社）第2回【全8回】【漫画】『FPSゲームのコーチを引き受けたら依頼主が人気VTuberの美少女だった』を第1回から読む古いパソコンを久しぶりに起動した蒼井怜は、見知らぬ連絡先から一通のメールが届いていることに気づく。そこには、かつて怜がプレイヤー名：reeenとしてやり込