栃木県警本部栃木県警が、10代女性を連れ回したとして、未成年者誘拐の疑いで福島市の無職岸波弘樹容疑者（36）を書類送検したことが21日、捜査関係者への取材で分かった。岸波容疑者は、福島、山形両県警が10〜20代の男女5人に対する自殺ほう助や未成年者誘拐などの容疑で逮捕し、起訴されており、関連する死者は4人とされる。捜査関係者によると、19日付の書類送検容疑は、2024年、栃木県に住む10代女性を連れ回した疑い。交