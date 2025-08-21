２０日、撮影に応じる（左から）王毅氏、ムッタキ外相、ダール副首相兼外相。（カブール＝新華社記者／李昂）【新華社カブール8月21日】第6回中国・アフガニスタン・パキスタン3カ国外相対話が20日、アフガニスタンの首都カブールで行われ、中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長、アフガニスタンのムッタキ外相、パキスタンのダール副首相兼外相が出席した。