【MLB】ブルージェイズ−パイレーツ（8月18日・日本時間8月19日）【映像】問題児が捕手にブチギレ！向かっていく瞬間8月18日（日本時間8月19日）に行われたピッツバーグ・パイレーツ対トロント・ブルージェイズの一戦で、“パイレーツの問題児”ことトミー・ファムが引き起こした一触即発の事態が話題となっている。7回裏・パイレーツの攻撃。この回パイレーツはついに1点を勝ちこし、なおも1死一塁の場面で打席に立