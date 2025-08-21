メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県各務原市で田んぼが燃える火事があり、焼け跡から男性1人の遺体が見つかりました。 消防によりますと、21日正午すぎ、各務原市蘇原大島町で通行人の男性から「畑で人が倒れていて、呼んでも返事がない」と通報がありました。 消防車など5台が出動し、火は30分ほどで消し止められましたが、休耕田約600平方メートルが燃え、焼け跡から各務原市の無職・横山雅昭さん（71）の遺体