予算3000万円で新たに自宅を購入したい皆さんから寄せられた家計の悩みにお答えする、その名も「マネープランクリニック」。今回のご相談者は、5年前にマネープランクリニックに相談を依頼された53歳の無職の女性。離婚して、大病を経験後、新たな人生に向けた早期リタイアを決意しました。そこで、老後に必要な自宅購入について悩んでいるとのこと。ファイナンシャル・プランナーの深野康彦さんがアドバイスします。▼相談者若紫