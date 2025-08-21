Hey! Say! JUMPの山田涼介さん（32）が、加入することが発表されたesportsのプロゲームチーム『Crazy Raccoon（クレイジーラクーン）』。20日にeスポーツチームとして初めて、東京ドームで大型イベントを開催し、約5万人（主催者発表）が集結しました。■プロゲームチーム『Crazy Raccoon』とは？『ゲーマーをかっこよく魅せる』というテーマを掲げ、2018年4月に結成されたプロゲームチーム『Crazy Raccoon』。eスポーツの発展を目