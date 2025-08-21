◇セ・リーグ巨人7―1ヤクルト（2025年8月21日神宮）巨人のリチャード内野手（26）が21日、ヤクルト戦（神宮）に「7番・一塁」で先発出場。1―0の2回に6号2ランを放ち、この回5得点というビッグイニングを呼んだ。「マー君さんを援護できて良かったです」本塁打を放った打席後の広報コメントでそう語った26歳は、改めて試合後に「勝たせたかったっす！それだけ。その思いだけです」と日米通算199勝目をつかんだ田中将