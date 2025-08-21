J1横浜F・マリノスは21日、桐蔭横浜大2年のDF関富貫太（19）が28年に加入することが内定したと発表した。合わせて日本協会から、今季の特別指定選手として認定された。神奈川県座間市出身の関富は1メートル77、75キロの左サイドバック。柏U―18（日体大柏高）から桐蔭横浜大に進学し、今季関東大学リーグ1部で全11試合に先発出場している。今年7月には、大岩剛監督率いるU―22日本代表のウズベキスタン遠征に招集された。