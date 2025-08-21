◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト１―７巨人（２１日・神宮）巨人のリチャード内野手が２回に６号２ランを放ち、先発の田中将を援護した。「（田中将を）勝たせたかったです。その思いだけです」と気持ちを明かした。「７番・一塁」で先発出場。１―０の２回無死二塁で相手先発・石川が高めに投じた球をフルスイング。打球は巨人ファンの待つ左翼スタンド中段に突き刺さった。「最低限、走者を進める打撃を意識していました。