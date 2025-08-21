JR東広島駅の構内で人と新幹線が接触し、新大阪から博多駅間で一時運転を見合わせました。JR西日本によると21日午後6時半ごろ、博多発・東京行の「のぞみ54号」が東広島駅を通過する際、駅構内にいた人と車両が接触しました。この影響により、山陽新幹線の新大阪・博多駅間で一時運転を見合わせ、JR広島駅も混雑しました。■大阪に向かう人「人身事故という話なので、仕方ないかなと思いながらも早く再開してほしいなと思っていま