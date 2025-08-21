元イングランド代表FWジェイミー・バーディー(38)が再び日本人と共演するかもしれない。英『エクスプレス』によると、セルティックとレンジャーズが昨季限りでレスター・シティを退団したベテランFW獲得を狙っているという。セルティックにはFW前田大然、MF旗手怜央、DF稲村隼翔、FW山田新が所属。加入が実現すれば、岡崎慎司氏以来となるバーディーと日本人の共演になる。バーディーは現在、無所属のまま。500試合目で200得点