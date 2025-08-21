２１日夕方、広島市佐伯区の住宅で女性（６１）が刃物のようなもので殺害されました。 警察によりますと、広島市佐伯区皆賀の住宅で２１日午後５時５０分ごろ、「妻が血だらけで意識がない」と帰宅した夫から通報がありました。 玄関に倒れていた持田すみさん（６１）が意識不明の状態で病院に搬送されましたが、およそ１時間後に死亡が確認されました。 持田さんは頭部付近に出血があり、刃物によるものとみられる複数の傷があ