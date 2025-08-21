会談で意見交換する山中市長（右）とグテレス事務総長＝２１日、横浜国際協力センター横浜市の山中竹春市長は２１日、国連のグテレス事務総長と市内で会談し、国連の一部機能を横浜に誘致したいと提案した。９月にも庁内に専門チームを立ち上げ、誘致活動を本格化する。市内には国連３機関の日本事務所があり、さらなる集積で「国際都市」としての魅力を高めたい考えだ。山中氏は非公開の会談後、報道陣の取材に応じ、「日本政