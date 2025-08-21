台風12号の大雨の影響で各地で浸水などの被害が出ています。 （上記画像は21日鹿児島市のスクープ投稿より） 【いちき串木野市】午後8時半現在 ▼住宅の裏山など土砂崩れ、3か所。 ▼床上浸水1件、床下浸水1件。▼けが人なし 【南九州市】午後9時現在 ▼大谷川の増水で川辺町の勝目地区一帯で複数の住宅が床上浸水。 ▼けが人なし ・ ・ ・