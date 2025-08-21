FRUITS ZIPPERの櫻井優衣さん（25）と仲川瑠夏さん（28）、早瀬ノエルさん（21）が21日から放送されるスマートフォンの新CMに出演。撮影後のインタビューで、それぞれの“ベストテイク写真”を明かしました。インタビューで、“自分が一番かわいく写ったベストテイクな写真”を聞かれた3人。グループ最年少の早瀬さんは、「子供の頃の写真なんですけど、母が当時、私が所属してた事務所に最初に書類で送った時の写真があって。多分