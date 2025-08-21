【ソウル共同】韓国政府は21日、ソウルと周辺地域を「外国人土地取引許可区域」に指定する方針を明らかにした。外国人による投機目的の住宅取得を制限し、不動産価格の高騰を抑制する狙い。韓国の国土交通省によると、対象は外国人のほか外国法人や外国政府。購入許可後、4カ月以内に入居することや最低2年間は居住することを義務付ける。本当に住んでいるかどうか、現場点検で確認する。また、近年は韓国に住んでいない外国