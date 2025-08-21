台風１２号が上陸した日置市で、大雨の影響で水道管が破損し、日吉地域の扇尾自治会、吹上地域の印口自治会、永吉東自治会で断水が発生しています。 日置市ホームページによると、給水所を２か所に設定しています。 【給水所】 ▼扇尾地区公民館駐車場 ▼旧山神の郷公園駐車場 【給水所設置時間】 ▼8月21日(木曜日) 午後9時45分～午前0時 ▼8月22日(金曜日) 午前6時～ 日置市は、給水に来る