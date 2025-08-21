神戸市立西神戸医療センターは２１日、Ｂ型肝炎ウイルスに感染していた７０歳代男性患者への抗ウイルス剤の投薬を誤って中止し、男性が４か月後に劇症肝炎で死亡する医療事故があったと発表した。同センターは投薬の中止と死亡との因果関係を認め、遺族に謝罪した。発表によると、男性は２０２３年１０月、悪性リンパ腫の診断を受け、翌１１月から化学療法を開始。処方する薬剤の一つにＢ型肝炎ウイルスを増殖させる作用が含ま