アース製薬は、8月20日に、泡で遊べる入浴泡「遊べる入浴 あわっぴー シナモロール ミルクの香り」を数量限定で発売した。サンリオの人気キャラクター「シナモロール」とコラボレーションし、泡遊びを通じて親子のバスタイムがさらに楽しく、豊かなものなることを目指す。「遊べる入浴 あわっぴー」は、ふわふわ泡で好きな形が作れる楽しく遊べる入浴泡。ふわふわの泡をこねてシナモロールのくるくるのしっぽを作ったり、湯面に描