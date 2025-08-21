Jリーグは21日、J1リーグ第30節・ヴィッセル神戸戦(●0-1)で退場したサンフレッチェ広島DF佐々木翔に対し、1試合の出場停止処分を決定した。佐々木は20日にホームで行われた神戸戦に先発出場。後半13分にPA右に抜け出そうとしたFW大迫勇也を倒し、決定的な得点機会を阻止した。最初はイエローカードが出されていたが、ビデオ・アシスタント・レフェリー(VAR)の介入でレッドカードに変更となった。Jリーグ規律委員会は、この