◇セ・リーグ広島5―2DeNA（2025年8月21日横浜）広島は先発・高太一が4回まで打者12人で抑えるパーフェクト投球。7回3安打2失点で今季2勝目を手にし「大事な3連戦。なんとか勝てて良かった。先頭を大事にいこうと。初球でしっかりストライクが取れたのが良かった」と振り返った。球場を沸かせたのが、5―0の7回1死一塁での宮崎との対戦だ。2球で追い込むも、その後フルカウントに。10球目からはなんと10球連続ファウ