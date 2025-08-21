日本時間２２時４５分に米PMI（購買担当者景気指数・速報値）（8月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 PMI（購買担当者景気指数・速報値）（8月）22:45 予想49.7前回49.8（製造業PMI・速報値) 予想54.3前回55.7（非製造業PMI・速報値) 予想54.0前回55.1（コンポジットPMI・速報値)