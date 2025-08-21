きょうも為替市場は全体的な雰囲気に変化はなく、市場は明日のジャクソンホールでのパウエル議長の講演を待っている。ドル円も変化なく１４７円台での推移を続けている状況。 パウエル議長の講演を巡っての観測も変わらず、利下げの可能性は否定しないものの、一部で期待されているような積極利下げを強調するようなことはないと見られている。短期金融市場では次回９月ＦＯＭＣでの０．２５％ポイント利下げの確率は